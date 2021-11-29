Спортивный директор волгоградского «Ротора» Панасюк покинул свой пост

Спорт 29.11.2021 14:50
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29.11.2021 14:50
Эдуард Панасюк уволился с поста спортивного директора АНО «СК «Ротор» в Волгограде. Пятилетние трудовые отношения «Ротора» с Панасюком прекращены с сегодняшнего дня, сообщили в пресс-службе клуба. «На протяжении пяти лет деятельности вместе с командой был пройден путь от КФК до победы в ФНЛ и выступления в РПЛ», – говорится в официальном сообщении СК «Ротор».
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о грядущей отставке Эдуарда Панасюка. По данным телеграм-канала «Лучшая лига мира», свой пост может покинуть и генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский. На его место прочат Михаила Шабунина, экс-прокурора Волгограда, ныне замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области.
Волгоградский «Ротор» закончил первую серию матчей в ФНЛ на 17-ом месте, оказавшись в зоне вылета. Провальная игра команды, которую содержит бюджет области, сопровождается сменой тренеров и вызывает массу претензий болельщиков.
Фото: официальный сайт АНО «СК «Ротор».
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