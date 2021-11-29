В Волгограде фитнес-тренера приговорили за наркотики к 7,5 годам колонии

Расследования 29.11.2021 14:48
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29.11.2021 14:48
Тракторозаводский районный суд огласил приговор 32-летнему фитнес-тренеру за наркотики в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт в крупном размере наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети интернет, группой лиц по предварительному сговору.
В судебном заседании установили, что фигурант дела в декабре 2020 года через интернет договорился с сообщником на продажу наркотиков и психотропных веществ. В его обязанности входило получение оптовых партий запрещенных веществ, их хранение, установка тайников и сообщение об их местонахождении соучастнику.
В январе 2021 года обвиняемый получил через тайник от куратора очередную партию наркотиков - амфетамин массой 4,5 грамма и мефедрон массой 74 грамма. 12 января этого же года при попытке разложить свертки с запрещенными веществами в тайник мужчина был задержан сотрудниками полиции. С учетом всех обстоятельств преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил фитнес-тренера к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке. Уголовное дело в отношении сообщника осужденного выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
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