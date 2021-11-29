Оглашен приговор по делу о гибели волгоградки от взрыва газа в квартире





К 3 годам лишения свободы в колонии общего режима сегодня приговорен 42-летний слесарь по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления одной из коммерческих организаций Волгограда. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Кировский районный суд признал подсудимого виновным по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

Следствием и судом установлено, что 27 октября 2020 года фигурант уголовного дела производил пуско-наладочные работы в одной из квартир дома №16 по ул.Санаторная в Кировском районе Волгограда. В нарушение требований нормативной и технической документации он отсоединил газовую трубку от котла, стал осуществлять продувку газового стояка. В результате произошла утечка газовой смеси с последующим воспламенением.

В тот момент помимо подсудимого в помещении находилась 23-летняя хозяйка квартиры, а также 41-летняя женщина - контролер бытового газа ресурсоснабжающей организации. От полученных ожогов девушка впоследствии скончалась в медицинском учреждении, здоровью контролера был причинен тяжкий вред.

Вину в содеянном мужчина полностью признал. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



