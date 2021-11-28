Под Волгоградом соседи подрались из-за вкопанной в землю автопокрышки

Расследования 28.11.2021 11:25
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28.11.2021 11:25
Суд в Волгоградской области разбирался в конфликте соседей в городе Ленинске, который произошел из-за вкопанной в землю автомобильной покрышки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Ленинский районный суд, в результате ссоры, которая произошла на улице Майская еще летом этого года, мужчина избил палкой свою 80-летнюю соседку. Суд признал его виновным по ст. 6.1.1. КоАП РФ (Побои) и назначили штраф в сумме 5 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано.
Согласно материалам дела, автовладелец и ранее ссорился с соседкой, которая вкопала в землю автомобильные шины для огораживания своих растений.
Пенсионерка рассказала, что мужчина часто приезжает к своей матери и паркует автомобиль у соседнего домовладения. При этом он каждый раз выдергивает из земли вкопанную ею автомобильную шину. Пожилая женщина вкапывала ее обратно, при этом она рядом с покрышкой установила еще и палку с красной лентой для привлечения внимания. Однако в очередной свой приезд сосед вновь выкопал покрышку вместе с палкой. Попытка разобраться в ситуации привела к скандалу. Мужчина выхватил палку у старушки и несколько раз ударил ей женщину, от чего она упала на землю.
Житель Ленинска признал вину, пояснив, что сильно разозлился. Автовладелец также сообщил, что и соседка била его палкой, но повреждения он получил незначительные. С его слов, покрышка мешала ему подъехать к дому матери, поэтому он ее и выкапывал. Прибывшие на место происшествия полицейские составили в отношении мужчины административный протокол. Уголовно наказуемых деяний в его действиях не выявлено.
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