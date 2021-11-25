



Полицейские предупреждают волгоградцев о совершении мошенничеств под предлогом выдачи справок о вакцинации. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне были зарегистрированы первые два факта дистанционного мошенничества, связанных с предоставлением информации о пройденной вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

55-летней врачу из Центрального района позвонил неизвестный и представился сотрудником портала Госуслуги. В ходе телефонного разговора незнакомец под предлогом получения справки о вакцинации осуществил неправомерный доступ к персональной странице заявительницы портала «Госуслуги», после чего получил код доступа и скопировал данные документов потерпевшей.

Попыткой оформления крупного кредита окончилось общение 55-летнего жителя Краснооктябрьского района с таким же лже-сотрудником единого портала государственных услуг. Злоумышленник позвонил волгоградцу под предлогом отправки справки с QR-кодом о вакцинации, а в ходе общения выяснил персональные данные его банковской карты и попытался оформить на него кредит на сумму 517 тысяч рублей. Волгоградцу стали поступать уведомления банка и мужчина вовремя смог предотвратить потерю денег.

В полиции напоминают, что сотрудники единого портала государственных услуг не осуществляют массовый обзвон граждан с целью выдачи справок QR-кодом о вакцинации. С информацией о проведённой вакцинации вы можете ознакомиться в своем личном кабинете портала «Госуслуги».



