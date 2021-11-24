Происшествия

Неподвижный полуприцеп собрал «паровозик» из машин на трассе под Волгоградом

Происшествия 24.11.2021 10:58
0
24.11.2021 10:58


Остановившийся на трассе Р-22 "Каспий" в Городищенском районе полуприцеп "притянул" двойное ДТП. Как сообщили в региональном главке МВД, аварии произошли рано утром на 5 км автодороги, на подъезде к поселку Гумрак.
По предварительной информации, 29-летний водитель "Газели", который двигался в сторону Волгограда, наехал на полуприцеп "Шмитц", который стоял на проезжей части попутного направления с выставленным знаком аварийной остановки. Через некоторое время в микроавтобус врезался автомобиль Skoda Octavia под управлением 36-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали два человека - водители иномарки и "Газели". Они госпитализированы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Происшествия
24.11.2021 12:37
Происшествия 24.11.2021 12:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2021 11:18
Происшествия 24.11.2021 11:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2021 11:00
Происшествия 24.11.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.11.2021 08:58
Происшествия 24.11.2021 08:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.11.2021 11:14
Происшествия 23.11.2021 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.11.2021 11:07
Происшествия 23.11.2021 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.11.2021 10:28
Происшествия 23.11.2021 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2021 19:33
Происшествия 22.11.2021 19:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2021 10:48
Происшествия 22.11.2021 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2021 10:18
Происшествия 22.11.2021 10:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.11.2021 10:14
Происшествия 22.11.2021 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.11.2021 18:36
Происшествия 21.11.2021 18:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.11.2021 10:24
Происшествия 21.11.2021 10:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2021 13:42
Происшествия 20.11.2021 13:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.11.2021 11:52
Происшествия 20.11.2021 11:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:45
В ковидных больницах Волгоградской области за сутки скончались 37 человекСмотреть фотографии
12:37
На трассе под Волгоградом рассыпанный щебень разбивает стекла автомобилейСмотреть фотографии
12:22
Экс-депутата Госдумы пристраивают в КСП Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:10
Инвестиции в ж/д инфраструктуру Волгоградской области превысили 37 млрд рублейСмотреть фотографии
11:18
Под Волгоградом из-за обгонявшего таксиста в ДТП пострадали два человекаСмотреть фотографии
11:01
Волгоградский медицинский университет первым на юге страны проведет кадавер-курсы для врачейСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде водитель сбил подростка и скрылсяСмотреть фотографии
10:58
Неподвижный полуприцеп собрал «паровозик» из машин на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:31
Росздравнадзор вычислил пятерых волгоградских антиваксеровСмотреть фотографии
10:31
Обвиняемого в терроризме волгоградского подростка отправили в психбольницуСмотреть фотографии
10:06
«Волгоградэнергосбыт» взыскал более 100 млн рублей долгов с населенияСмотреть фотографии
09:44
Из Волгограда откроют прямые рейсы в БелгородСмотреть фотографии
09:43
Торговца суррогатом задержали под Волгоградом после смертельного отравленияСмотреть фотографии
08:58
В Волгограде сбили 49-летнюю женщину-пешеходаСмотреть фотографии
08:28
Тротуары Волгограда сковал гололедСмотреть фотографии
21:17
Депутат волгоградской гордумы получил новый контракт на освоение денег нацпроектаСмотреть фотографии
19:45
«Имею волю»: волгоградку оштрафовали за попытку проверить QR-код у руководителя РоспотребнадзораСмотреть фотографии
18:06
Волгоградское МУП распродает активыСмотреть фотографии
17:57
Экс-директору элеватора в Волгоградской области дали 7 лет за 320 миллионов ущербаСмотреть фотографии
17:40
В 2022 году из Волгограда в Воронеж полетят самолетыСмотреть фотографии
16:52
Кабинеты волгоградских следователей отмоют от COVID-19Смотреть фотографии
16:46
ВТЗ стал победителем национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021»Смотреть фотографии
16:02
Крупная партия школьных автобусов уехала в районы Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:02
ŠKODA KAROQ: успешный представитель модельного ряда маркиСмотреть фотографии
15:38
После ухода главы района Волгоградской области на чиновников накопали много делСмотреть фотографии
14:46
Противниц QR-кодов осудят за вторжение в здание Роспотребнадзора в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:37
Волгоградские полицейские настигли «карманников» в коттедже за высоким забором в Тамбове (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Бастрыкин поручил следователем разобраться с закрытием филиала онкодиспансера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
250 тысяч призов ждут клиентов «Ростелекома» в новой онлайн-игре TycoonСмотреть фотографии
12:52
В Волгоградской области не удается переломить ситуацию с коронавирусомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 