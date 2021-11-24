Неподвижный полуприцеп собрал «паровозик» из машин на трассе под Волгоградом





Остановившийся на трассе Р-22 "Каспий" в Городищенском районе полуприцеп "притянул" двойное ДТП. Как сообщили в региональном главке МВД, аварии произошли рано утром на 5 км автодороги, на подъезде к поселку Гумрак.

По предварительной информации, 29-летний водитель "Газели", который двигался в сторону Волгограда, наехал на полуприцеп "Шмитц", который стоял на проезжей части попутного направления с выставленным знаком аварийной остановки. Через некоторое время в микроавтобус врезался автомобиль Skoda Octavia под управлением 36-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали два человека - водители иномарки и "Газели". Они госпитализированы.



