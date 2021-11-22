Стеклотарный завод в Волгоградской области оштрафовали на 44 млн рублей





Штраф в размере 44,6 миллиона рублей наложен на АО "Камышинский стеклотарный завод" за предоставление недостоверных сведений по экосбору. Как сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, в отношении завода было возбуждено административное производство за представление недостоверных сведений в отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров за 2020 год.

В ходе административного расследования установлено, что АО "Камышинский стеклотарный завод" допущено представление искаженных данных в декларации о количестве выпущенных в обращение на территории РФ товаров и упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств. Эти данные, как поясняется, используются при заполнении отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров. На завод был наложен административный штраф, размер которого составил сумму двукратного размера экологического сбора, внесенного АО "Камышинский стеклотарный завод". В адрес предприятия внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших административному нарушению.



