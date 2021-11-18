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Всплеск мошенничеств с регистрацией фирм-однодневок отмечают в Волгоградской области

Полезно знать 18.11.2021 17:07
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18.11.2021 17:07


Налоговые службы Волгоградской области выявляют случаи незаконной регистрации юридических лиц на подставных граждан, не имеющих намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, за 11 месяцев текущего года таких преступлений выявлено в 2,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Более чем в 2 раза выросло и количество приговоров по данным статьям.
Так, статьями 170.1, 173.1 и 173.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за создание фирм-однодневок, использование которых в цепочке хозяйственных связей может преследовать цели совершения других преступлений в сфере экономической деятельности, например, мошенничества, уклонения от уплаты налогов, незаконного получения кредитов и многих других. В качестве их учредителей (участников), а также органов управления часто выступают подставные лица, в то время как реальные руководители, оставаясь неизвестными для государственных органов, могут использовать эти фирмы в незаконных целях.
Подставные физические лица представляют свои паспортные данные мошенникам для оформления документов, подписывают необходимые заявления в присутствии нотариуса, посещают банк для открытия счета, получают электронную подпись, а также могут лично подать документы в регистрирующий орган и получить решение о регистрации юридического лица. По результатам совершенных действий такие люди становятся номинальными учредителями и руководителями юридических лиц. Мошенники также могут использовать копии документов, удостоверяющих личность и электронную подпись без ведома доверчивых граждан, отмечают в УФНС.


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