Экономика

Почта России в Волгоградской области с начала года обработала почти 47 млн почтовых отправлений

Экономика 17.11.2021 10:49 Новости компаний
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17.11.2021 10:49 Новости компаний


По итогам 9 месяцев Почта России в Волгоградской области обработала почти 47 млн почтовых отправлений. По международному направлению было обработано почти 2,4 млн писем и посылок, основная часть которых –– входящий поток. Чаще всего жители региона заказывают отправления из Китая и Сингапура.  
«С ростом объёмов доставки почты увеличилась потребность в развитии каналов выдачи отправлений. В наших планах установить в Волгоградской области 93 почтомата.  Уже в этом году почтоматы будут установлены в магазинах «Магнит», отделениях «Почта Банка», офисах МТС и других локациях. Широкая сеть почтоматов снизит нагрузку на почтовые отделения, а наши клиенты смогут получить свои заказы в шаговой доступности от дома или работы», –– отметил директор УФПС Волгоградской области Виталий Соловьев.
Ежемесячно в Волгоградской области активно пользуются мобильным приложением компании 90 000 человек. Чаще всего пользователи отслеживают посылки, а ещё оформляют и оплачивают отправления. В 2021 г. количество посылок, оформленных онлайн, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 30% и составило 211 000 отправлений. 
«Жители нашего региона активно пользуются новыми сервисами в мобильном приложении и на сайте Почты России, –– добавил Виталий Соловьев. –– Это бесплатная электронная доверенность, которую можно быстро оформить на любое доверенное лицо. А также оплата доставки за счёт получателя. В мобильном приложении появилась система бонусов –– 5% от стоимости отправки возвращается на счёт клиента для оплаты последующих отправлений, а при оплате VISA –– 10%».
У корпоративных клиентов востребована услуга «Лёгкий возврат». Клиенты интернет-магазинов с подключенной услугой могут вернуть заказ бесплатно и быстро в любом почтовом отделении. Более 7 300 заказов от клиентов оформлено через сервис «Лёгкий возврат» в 2021г. Это в два раза больше, чем в прошлом году. В Волгоградской области  в 2021 г. 400 корпоративных клиентов выбрали своим логистическим партнером Почту России. 
Справка. В состав УФПС Волгоградской области входят 19 почтамтов, 1 Магистрально-сортировочный центр и 1 автоколонна. На территории региона работают 913 почтовых отделений (из них 683 – в сельской местности). УФПС Волгоградской области является крупнейшим работодателем, в компании трудятся свыше 5650 сотрудников. У почты в регионе действуют 5 модульных зданий по предоставлению услуг (МОПС), а также 4 передвижных отделения почтовой связи (ПОПС). На территории Волгоградской области проложено более 250 автомобильных почтовых маршрутов общей протяженностью более 36 тыс. км.


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