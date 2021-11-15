



В халатности при исполнении государственной программы обвиняется первый заместитель главы администрации Николаевского района Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение и направило уголовное дело для рассмотрения по существу в Николаевский районный суд.

Первого заместителя главы района обвиняют в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Свою вину он не признает. За содеянное ему грозит максимальное наказание в виде ареста на шесть месяцев.

По версии следствия, 11 ноября 2019 года чиновник заключил с коммерческой организацией муниципальные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство сооружений биологической очистки канализационных стоков в г.Николаевск, реконструкция сетей канализации, канализационной насосной станции по ул.Мира г.Николаевск и напорного канализационного коллектора с.Очкуровка Николаевского района" и по объекту "Реконструкция системы водоснабжения в г.Николаевск (восстановление водозаборных скважин, линейных объектов)".

Срок исполнения работ по контрактам - 20 декабря 2019 года, стоимость превышала 20 миллионов рублей. Средства выделялись на условиях софинансирования в рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области". Чиновник при отсутствии положительного заключения государственной экспертизы подписал акты якобы выполненных работ на сумму 99,9 % стоимости контрактов, которые впоследствии были перечислены подрядчику. До настоящего времени условия муниципальных контрактов подрядчиком не исполнены, положительное заключение государственной экспертизы по результатам проектно-изыскательских работ по объекту не получено.

На момент возбуждения уголовного дела на официальном сайте администрации Николаевского муниципального района Волгоградской области в должности первого заместителя главы района был указан Александр Афанасьев. В настоящее время он по-прежнему работает в администрации района.



