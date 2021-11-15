Расследования 15.11.2021 16:29
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15.11.2021 16:29
В халатности при исполнении государственной программы обвиняется первый заместитель главы администрации Николаевского района Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение и направило уголовное дело для рассмотрения по существу в Николаевский районный суд.
Первого заместителя главы района обвиняют в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Свою вину он не признает. За содеянное ему грозит максимальное наказание в виде ареста на шесть месяцев.
По версии следствия, 11 ноября 2019 года чиновник заключил с коммерческой организацией муниципальные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство сооружений биологической очистки канализационных стоков в г.Николаевск, реконструкция сетей канализации, канализационной насосной станции по ул.Мира г.Николаевск и напорного канализационного коллектора с.Очкуровка Николаевского района" и по объекту "Реконструкция системы водоснабжения в г.Николаевск (восстановление водозаборных скважин, линейных объектов)".
Срок исполнения работ по контрактам - 20 декабря 2019 года, стоимость превышала 20 миллионов рублей. Средства выделялись на условиях софинансирования в рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области". Чиновник при отсутствии положительного заключения государственной экспертизы подписал акты якобы выполненных работ на сумму 99,9 % стоимости контрактов, которые впоследствии были перечислены подрядчику. До настоящего времени условия муниципальных контрактов подрядчиком не исполнены, положительное заключение государственной экспертизы по результатам проектно-изыскательских работ по объекту не получено.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Николаевского района Волгоградской области. Расследование проводили следователи Николаевского МрСО СУ СК РФ по Волгоградской области.
На момент возбуждения уголовного дела на официальном сайте администрации Николаевского муниципального района Волгоградской области в должности первого заместителя главы района был указан Александр Афанасьев. В настоящее время он по-прежнему работает в администрации района.
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