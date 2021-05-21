Борьба с коррупцией

Крупного районного чиновника в Волгоградской области подозревают в многомиллионной халатности

Борьба с коррупцией 21.05.2021 09:56
0
21.05.2021 09:56


В халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, подозревается первый заместитель главы администрации Николаевского района Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело возбуждено по материалам надзорной проверки Николаевским МрСО СУ СК РФ по Волгоградской области по ч.1.1 ст. 293 УК РФ, предусматривающей максимальное наказание в виде ареста на шесть месяцев. 
Прокуроры выявили, что 11 ноября 2019 года чиновник заключил с коммерческой организацией муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство сооружений биологической очистки канализационных стоков в г.Николаевск, реконструкция сетей канализации, канализационной насосной станции по ул.Мира г.Николаевск и напорного канализационного коллектора с.Очкуровка Николаевского района". Срок исполнения работ по контракту был установлен на 20 декабря 2019 года, стоимость работ составляла 16 миллионов 149 тысяч рублей. Данные денежные средства выделялись на условиях софинансирования в рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области".
22 ноября 2019 года первый заместитель главы администрации Николаевского муниципального района при отсутствии положительного заключения государственной экспертизы подписаны акты якобы выполненных работ на сумму 99,9 % стоимости контракта - 16 миллионов 133 тысячи рублей, которые впоследствии перечислены подрядчику. Однако до настоящего времени условия муниципального контракта подрядчиком не исполнены, положительное заключение государственной экспертизы по результатам проектно-изыскательских работ по объекту не получено.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
На официальном сайте администрации Николаевского муниципального района Волгоградской области указано, что первым заместителем  главы района является Александр Афанасьев.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Борьба с коррупцией
21.05.2021 10:16
Борьба с коррупцией 21.05.2021 10:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.05.2021 16:12
Борьба с коррупцией 17.05.2021 16:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.05.2021 10:47
Борьба с коррупцией 14.05.2021 10:47
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.05.2021 12:09
Борьба с коррупцией 13.05.2021 12:09
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.05.2021 18:35
Борьба с коррупцией 12.05.2021 18:35
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.05.2021 09:59
Борьба с коррупцией 12.05.2021 09:59
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.05.2021 10:31
Борьба с коррупцией 10.05.2021 10:31
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.04.2021 17:08
Борьба с коррупцией 27.04.2021 17:08
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.04.2021 12:11
Борьба с коррупцией 27.04.2021 12:11
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.04.2021 10:33
Борьба с коррупцией 20.04.2021 10:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.04.2021 22:14
Борьба с коррупцией 16.04.2021 22:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.04.2021 12:43
Борьба с коррупцией 14.04.2021 12:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.04.2021 08:23
Борьба с коррупцией 14.04.2021 08:23
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.04.2021 09:52
Борьба с коррупцией 09.04.2021 09:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.03.2021 11:28
Борьба с коррупцией 31.03.2021 11:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:32
Ноль в данных суточной смертности от COVID-19 в Волгоградской области "зачистили" лжерекордомСмотреть фотографии
12:47
Руководителя бюро МСЭ в Волгограде осудят по скандальному делу о коррупцииСмотреть фотографии
12:11
Пожарным добровольцам в Волгоградской области поднимут зарплату в опасный сезонСмотреть фотографии
11:59
МегаФон внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в ШереметьевоСмотреть фотографии
11:05
ЦРБ в Волгоградской области обязали оплатить доставку тел умерших от ковида в морг за 240 кмСмотреть фотографии
10:39
Оплата вывоза мусора: кто и почему должен платить, если собственника не сталоСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области названы самые состоятельные деятели культурыСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде берутся за реконструкцию площади ЧекистовСмотреть фотографии
10:01
Пьяные компании, грязь и голод: в Волгограде на нерадивую мать возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
09:56
Крупного районного чиновника в Волгоградской области подозревают в многомиллионной халатностиСмотреть фотографии
09:45
Сады Придонья предлагают узнать о компании через виртуальную реальностьСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде воинский эшелон обработали от зараженияСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградской области сгорел дом из-за оставленного на зарядке телефонаСмотреть фотографии
21:25
«Дети, мы вас любим!»: смерть школьницы потрясла жителей города Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:43
"Не убивал, а оборонялся": житель Волгоградской области 17 раз ударил приятеля ножомСмотреть фотографии
17:29
Бывший начальник жд-станции в Волгоградской области поплатился за взяткуСмотреть фотографии
17:24
49 человек задержались в аэропорту Волгограда из-за поломки самолетаСмотреть фотографии
16:46
В Волгограде хозяйка BMW "повесила" на банк кучу штрафов за нарушение ПДДСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде решили открыть пришкольные лагеряСмотреть фотографии
16:22
В День Волги Сбер провел акцию по мониторингу состояния рекиСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде умер настоятель храмаСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде врачи спасают девушку из пронзенного деревом автомобиляСмотреть фотографии
14:38
Жалобу волгоградского «Ротора» на перенос матча соперников отклонилиСмотреть фотографии
14:26
Гостиницу в Волгограде наказали на 100 тысяч за отсутствие рециркуляторовСмотреть фотографии
14:18
Скорая помощь за два дня докатала волгоградскую пенсионерку до комы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Ипотечный бум привел к опережающему росту спроса на ремонт, риэлторские и клининговые услуги в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:53
Мало дел: в Волгоградской области хотят упразднить три судаСмотреть фотографии
12:40
Региональный центр компетенций Волгоградской области успешно прошел сертификациюСмотреть фотографии
12:34
Мини-парад и дождь из листовок: в Волгоградской области с размахом отмечают 105-летие Алексея МаресьеваСмотреть фотографии
12:30
Дважды не смог: в Волгограде рецидивист осужден на 5 лет за нападения на женщинСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 