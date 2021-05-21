Борьба с коррупцией 21.05.2021 09:56
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21.05.2021 09:56
В халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, подозревается первый заместитель главы администрации Николаевского района Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело возбуждено по материалам надзорной проверки Николаевским МрСО СУ СК РФ по Волгоградской области по ч.1.1 ст. 293 УК РФ, предусматривающей максимальное наказание в виде ареста на шесть месяцев.
Прокуроры выявили, что 11 ноября 2019 года чиновник заключил с коммерческой организацией муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство сооружений биологической очистки канализационных стоков в г.Николаевск, реконструкция сетей канализации, канализационной насосной станции по ул.Мира г.Николаевск и напорного канализационного коллектора с.Очкуровка Николаевского района". Срок исполнения работ по контракту был установлен на 20 декабря 2019 года, стоимость работ составляла 16 миллионов 149 тысяч рублей. Данные денежные средства выделялись на условиях софинансирования в рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области".
22 ноября 2019 года первый заместитель главы администрации Николаевского муниципального района при отсутствии положительного заключения государственной экспертизы подписаны акты якобы выполненных работ на сумму 99,9 % стоимости контракта - 16 миллионов 133 тысячи рублей, которые впоследствии перечислены подрядчику. Однако до настоящего времени условия муниципального контракта подрядчиком не исполнены, положительное заключение государственной экспертизы по результатам проектно-изыскательских работ по объекту не получено.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
На официальном сайте администрации Николаевского муниципального района Волгоградской области указано, что первым заместителем главы района является Александр Афанасьев.
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