Фигуранту дела о хищениях денег нацпроекта не дали выйти из СИЗО Волгограда под залог





Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения меры пресечения техническому директору ООО «ГринЛайт» Михаилу Калонкину. Как сообщила сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, защитник обвиняемого обжаловал постановление Центрального районного суда Волгограда о продлении срока содержания под стражей. Он просил суд изменить Михаилу Калонкину меру пресечения на залог, запрет определенных действий или домашний арест.

Напомним, что 12 октября суд продлил Калонкину срок содержания в СИЗО Волгограда до 16 декабря . Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33, ч.4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, вступив в преступный сговор с иными лицами, Калонкин совершил хищение денежных средств бюджета Волгоградской области на сумму 76 718 004 рублей, предназначавшихся для оплаты работ в рамках государственного контракта по ликвидации несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области.

Калонкин является четвертым фигурантом в этом скандальном деле о хищении средств нацпроекта «Экология» при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе. По данному делу проходят также бывший руководитель ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников, гендиректор ООО «Гринлайт» Александр Фирсов и экс-председатель облкомприроды Виталий Сазонов. Уголовные дела в отношении Ситникова и Сазонова уже переданы для рассмотрения в Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Уголовное дело Александра Фирсова рассматривает Центральный районный суд Волгограда.

По условиям договора, подрядчик «ГринЛайт» за 269 миллионов рублей обязался вывезти отходы с 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района на участок карьера в хутор Заяр, а также подготовить площадки к проведению работ по рекультивации земель на площади более 62 га. При этом с целью создания видимости исполнения условий госконтракта подрядчик часть отходов закопал на этих же несанкционированных свалках.

Несмотря на очевидные нарушения условий государственного контракта, акты выполненных работ были подписаны и оплачены в полном объеме. При этом сумма оплаченных, но фактически не проведенных работ превысила 121 миллион рублей.

Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.



