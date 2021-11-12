Борьба с коррупцией

Фигуранту дела о хищениях денег нацпроекта не дали выйти из СИЗО Волгограда под залог

Борьба с коррупцией 12.11.2021 20:46
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12.11.2021 20:46


Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения меры пресечения техническому директору ООО «ГринЛайт» Михаилу Калонкину. Как сообщила сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, защитник обвиняемого обжаловал постановление Центрального районного суда Волгограда о продлении срока содержания под стражей. Он просил суд изменить Михаилу Калонкину меру пресечения на залог, запрет определенных действий или домашний арест. 
Напомним, что 12 октября суд продлил Калонкину срок содержания в СИЗО Волгограда до 16 декабря. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33, ч.4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, вступив в преступный сговор с иными лицами, Калонкин совершил хищение денежных средств бюджета Волгоградской области на сумму 76 718 004 рублей, предназначавшихся для оплаты работ в рамках государственного контракта по ликвидации несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области. 
Калонкин является четвертым фигурантом в этом скандальном деле о хищении средств нацпроекта «Экология» при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе. По данному делу проходят также бывший руководитель ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников, гендиректор ООО «Гринлайт» Александр Фирсов и экс-председатель облкомприроды Виталий Сазонов. Уголовные дела в отношении Ситникова и Сазонова уже переданы для рассмотрения в Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Уголовное дело Александра Фирсова рассматривает Центральный районный суд Волгограда.
По условиям договора, подрядчик «ГринЛайт» за 269 миллионов рублей обязался вывезти отходы с 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района на участок карьера в хутор Заяр, а также подготовить площадки к проведению работ по рекультивации земель на площади более 62 га. При этом с целью создания видимости исполнения условий госконтракта подрядчик часть отходов закопал на этих же несанкционированных свалках.
Несмотря на очевидные нарушения условий государственного контракта, акты выполненных работ были подписаны и оплачены в полном объеме. При этом сумма оплаченных, но фактически не проведенных работ превысила 121 миллион рублей.
Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.

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