Обвиняемого в хищении денег нацпроекта бизнесмена оставили в СИЗО Волгограда

Борьба с коррупцией 12.10.2021 18:14
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12.10.2021 18:14
До 16 декабря продлен срок содержания под стражей в СИЗО Волгограда технического директора ООО "ГринЛайт" Михаила Калонкина. Как сообщила сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, такое решение принял Центральный районный суд Волгограда.
Напомним, волгоградский бизнесмен Михаил Калонкин, который, как оказалось, являлся техническим директором ООО "ГринЛайт", обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33, ч.4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, вступив в преступный сговор с иными лицами, он совершил хищение денежных средств бюджета Волгоградской области на сумму 76 718 004 рублей, предназначавшихся для оплаты работ в рамках государственного контракта по ликвидации несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области.
Калонкин является четвертым фигурантом в этом скандальном деле о хищении средств нацпроекта "Экология" при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. По данному делу проходят также бывший руководитель ГКУ "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, гендиректор ООО "Гринлайт" Александр Фирсов и экс-председатель облкомприроды Виталий Сазонов. Уголовные дела в отношении Ситникова и Сазонова уже переданы для рассмотрения в Краснооктябрьский районный суд Волгограда.
Ранее сообщалось, что Михаил Калонкин выполнял роль так называемого посредника в организации схемы хищения бюджетных средств. С 17 марта текущего года Калонкина находился в международном розыске. Его задержали 22 июня на территории Краснодарского края и доставили в Волгоград.
Следствием установлено, что в августе 2018 года ГКУ Волгоградской области "Дирекция водохозяйственного строительства" заключило государственный контракт с ООО "Гринлайт" на выполнение работ по ликвидации накопленных отходов на территории Среднеахтубинского района.
По условиям договора, подрядчик за 269 миллионов рублей обязался вывезти отходы с 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района на участок карьера в хутор Заяр, а также подготовить площадки к проведению работ по рекультивации земель на площади более 62 га. При этом с целью создания видимости исполнения условий госконтракта подрядчиком часть отходов закопана на этих же несанкционированных свалках.
Несмотря на очевидные нарушения условий государственного контракта, акты выполненных работ были подписаны и оплачены в полном объеме. При этом сумма оплаченных, но фактически не проведенных работ превысила 121 миллион рублей.
Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.
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