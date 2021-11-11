Экономика

ВТБ в Волгограде нарастил выдачу кредитов наличными почти в 1,6 раза

Экономика 11.11.2021 14:22 Новости компаний
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11.11.2021 14:22 Новости компаний


За десять месяцев клиенты ВТБ в Волгоградской области оформили 16,7 тысяч потребительских кредитов на сумму свыше 12 млрд рублей, что на 56% превышает значения за январь-октябрь 2020 года.  В целом по стране за данный период заемщикам выдано 1,09 трлн рублей. Это рекордный объем продаж за всю историю банка.
В этом году кредиты наличными стали одним из самых востребованных продуктов у населения области. В октябре региональные выдачи банка в этом сегменте достигли 1,3 млрд рублей, что в 1,6 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Общероссийские продажи составили 106 млрд рублей (рост +50% год к году).
Клиенты ВТБ увеличивают спрос на кредиты в цифровых каналах, которые позволяют получить финансирование быстрее и без лишнего посещения офиса. Доля кредитов наличными, выданных ВТБ дистанционно, в октябре составила 46%, увеличившись за год более чем на 10 п.п.
«Серьезный рост рынка потребкредитования мы отмечаем со второго квартала. Восьмой месяц подряд объем продаж превышает 100 млрд рублей. Ежемесячно объемы выдач увеличиваются более чем в 1,5 раза в сравнении с аналогичными периодами 2020 года. Высокий спрос со стороны наших клиентов сохранится, до конца года мы рассчитываем выдать в общей сложности 1,3 трлн рублей. Для нас крайне важно учитывать комфортную долговую нагрузку заемщиков, обеспечивая их средствами для решения любых финансовых вопросов, но при этом не допуская закредитованности граждан», - комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ.  
Кредит наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет по ставке от 5,9% годовых с учетом программы страхования. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.

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