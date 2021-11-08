На субсидии из-за локдауна рассчитывают более 2 тысяч волгоградских предпринимателей





Более двух тысяч заявлений подано в налоговые органы Волгоградской области на получение субсидии за нерабочие дни. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, заявления поступают от организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от COVID-19 отраслях. Прием заявлений продлится до 15 декабря.

Субсидии предоставляются для частичной компенсации затрат в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября налогоплательщикам, входящим в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) или в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

Субсидия предоставляется из расчета 12 792 рублей на одного работника в организации. Для индивидуальных предпринимателей к количеству наемных работников добавляется сам предприниматель.

Ознакомиться с порядком предоставления субсидий и заполнить заявление можно на сайте ФНС России на специальной промостранице "Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию".

Первым и основным шагом для получения субсидии является проверка бизнеса на соответствие необходимым критериям. При соблюдении всех условий для получения субсидии необходимо заполнить заявление по специальной форме. Сделать это можно в Личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя. Направить заявление в налоговый орган можно также по телекоммуникационным каналам связи или по почте.



