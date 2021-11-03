Грабитель с младенцем на руках ворвался в магазин в Волгограде

Расследования 03.11.2021 13:50
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03.11.2021 13:50
Полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить с младенцем на руках продуктовый магазин в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, подозреваемого задержали. Им оказался безработный 26-летний житель района, ранее судимый.
О попытке ограбления в полицию заявила 37-летняя сотрудница продуктового магазина. Она сообщила, что в торговую точку ворвался пьяный мужчина с младенцем на руках, и угрожая предметом похожим на нож, потребовал деньги с кассы. Женщина, несмотря на страх, отказалась отдавать наличные. Она успела забежать в подсобное помещение и вызвать сотрудников ЧОП. Испугавшись, молодой человек скрылся.
Задержанный признал вину и пояснил, что пытался ограбить магазин с целью приобретения спиртного. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 162 УК РФ (Покушение на разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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