Происшествия

Лже-переписчики украли сбережения еще у одной пенсионерки в Волгоградской области

Происшествия 29.10.2021 14:26
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29.10.2021 14:26


84-летняя жительница хутора Вишняковский Урюпинского района лишилась сбережений после посещения лже-переписчиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне вечером к пенсионерке домой пришли две женщины, представившиеся переписчиками. При этом они  не имели никаких удостоверяющих документов, специальной формы работников переписи. Пока одна из них задавала отвлекающие вопросы, якобы касающиеся переписи, вторая осмотрела дом и похитила 26 тысяч рублей.
Потерпевшая запомнила приметы визитеров:
- женщина, рост около 160, худощавого телосложения, нос прямой. Была одета - на голове шапка, на лице маска, куртка до колен, серые колготки, обута в тёмные шлёпки с мехом, на одной руке полиэтиленовая перчатка, на другой перчатки не было;
- женщина, плотного телосложения. Была одета в темную куртку, серые штаны, на лице тёмная маска, руки были в перчатках. Особые приметы: хромала на правую ногу.
Сейчас полицейские Урюпинского района разыскивают злоумышленниц.
Напомним, подобный случай произошел недавно в Красноармейском районе Волгограда. Из дома 82-летней пенсионерки двое мужчин, которые представились переписчиками, похитили 10 тысяч рублей.
В ГУ МВД по Волгоградской области напоминают, что у настоящих переписчиков должны быть документы, они также имеют другие атрибуты сотрудников переписи.


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