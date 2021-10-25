Волгоградскую пенсионерку ограбили лже-переписчики





В Волгограде от лже-переписчиков пострадала 82-летняя пенсионерка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне к жительнице Красноармейского района под видом переписчиков пришли двое неизвестных мужчин. Посетителей, которые не имели никаких удостоверяющих документов, специальной формы, она неосмотрительно впустила в квартиру. Пока один из них задавал отвлекающие вопросы, якобы касающиеся переписи, второй осмотрел квартиру и похитил 10 тысяч рублей. В силу возраста пенсионерка даже не смогла запомнить приметы обокравших ее преступников.

В ГУ МВД напоминают, что в случае, если к вам приходят неизвестные, не имеющие отличительных признаков переписчиков, не стоит впускать их в дом и тем более оставлять одних. Вас также должны насторожить люди, задающие вопросы о ваших финансах или настойчиво пытающиеся пройти внутрь жилища.Если к вам пришли лица, которые выдают себя за переписчиков и задают вопросы, не касающиеся переписи населения, незамедлительно звоните в полицию по телефонам 02 или 112.