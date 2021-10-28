Волжское МУП обязали вернуть незаконно проданное имущество

Борьба с коррупцией 28.10.2021 17:37
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28.10.2021 17:37
Волгоградское УФАС России выдало предупреждение администрации городского Волжского о запрете действий по отчуждению без проведения торгов муниципального имущества. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, речь идет о бетонных площадках, расположенных на территории МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» на ул. им. Генерала Карбышева, 47.Основанием выдачи предупреждения послужили материалы отдела управления Росреестра по г. Волжскому. Выяснилось, что в начале июля 2021 на основании приказов профильного комитета администрации Волжского за МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» было закреплено муниципальное имущество – бетонные площадки. Уже в конце июля с согласия администрации городских властей указанные площадки были проданы МУП в частную собственность ООО «ГазМетанАвто» в обход положений статей 2 и 13 Закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», предусматривающих конкурентные способы продажи муниципального имущества. В волгоградском УФАС подчеркнули, что из-за отсутствия конкурентных процедур при реализации имущества бюджет не получил максимальной прибыли. В связи с тем, что сделка по продаже муниципального имущества еще не прошла государственную регистрацию права, в Волгоградском УФАС выдали мэрии Волжского предупреждение о принятии мер по возврату в муниципальную собственность указанного недвижимого имущества в срок до 10 декабря.
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