Расследования

Мужчина в Волгоградской области обозвал свою бывшую ведьмой и поджег ее

Расследования 27.10.2021 11:43
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27.10.2021 11:43


Новоаннинский районный суд рассмотрит дело 40-летнего местного жителя, который поджег свою бывшую возлюбленную, назвав ее ведьмой. За обращение к методам инквизиции мужчине грозит до 10 лет колонии, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
В мае 2021 года житель города Новоаннинского пригласил к себе в гости свою бывшую. Они выпили, и мужчина предложил возобновить некогда угасшие отношения, однако женщина отказала ему. Разразился скандал, во время которого обвиняемый назвал возлюбленную ведьмой из-за того, что у нее светятся глаза. Тут же он решил проверить, сгорит ли «ведьма», ринулся в сарай, где взял канистру с бензином, облил им гостью и поджег зажигалкой. Предположения мужчины не оправдались: женщина загорелась и начала тушить себя руками.
Поняв, что натворил, хозяин дома помогал ей потушить себя и поливал водой. В конце концов, пламя угасло. Мужчина уложил обгоревшую гостью в кровать и обработал ожоги мазью. Женщина уснула, но на утро ей стало плохо, ее подруга вызвала скорую помощь. Потерпевшая очнулась уже в ожоговом центре Волгограда. Медики диагностировали у жительницы Новоаннинского, обвиненной в колдовстве, термические ожоги 1-2-3 степени головы, шеи, туловища в области груди спереди и на руках площадью 32%, сопровождающиеся ожоговым шоком 1 степени и ожоговой болезнью в стадии токсемии.
Фото: asmus, ru.depositphotos.com.

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