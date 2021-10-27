В Волгоградской области «Газель» насмерть сбила стоявшего на дороге пешехода

Происшествия 27.10.2021 10:31
0
27.10.2021 10:31
Стоявшего на проезжей части 42-летнего мужчину насмерть сбила «Газель» в Николаевском районе. Смертельное ДТП произошло глубокой ночью 26 октября на съезде с трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в сторону города Николаевска, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. За рулем ГАЗ-31073 находился 44-летний водитель. В кромешной темноте он не успел затормозить перед находившимся на дороге пешеходом. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.
Реклама
Волгоградец разыграл спектакль перед челябинской полицией из-за наркотиков27.10.2021 13:58
Происшествия 27.10.2021 13:58
Иномарка снесла продуктовый киоск на Второй продольной в Волгограде (ВИДЕО)27.10.2021 08:57
Происшествия 27.10.2021 08:57
Волгоградец сгорел заживо на чужой даче из-за перевернувшегося мангала26.10.2021 12:42
Происшествия 26.10.2021 12:42
Микроавтобус из Волгограда разбился в Ставропольском крае26.10.2021 10:36
Происшествия 26.10.2021 10:36
Волгоградскую пенсионерку ограбили лже-переписчики25.10.2021 14:55
Происшествия 25.10.2021 14:55
МАЗ снес трамвай с рельсов на юге Волгограда25.10.2021 12:48
Происшествия 25.10.2021 12:48
В Волгограде машина с детьми улетела в кювет: пятеро в больнице24.10.2021 10:50
Происшествия 24.10.2021 10:50
В Волгоградской области погиб водитель легковушки в ДТП с фурой24.10.2021 10:39
Происшествия 24.10.2021 10:39
Пассажир кроссовера погиб в аварии с КАМАЗом в Волгоградской области23.10.2021 12:26
Происшествия 23.10.2021 12:26
На трассе под Волгоградом водитель фуры устроил двойное ДТП с пострадавшим23.10.2021 12:04
Происшествия 23.10.2021 12:04
В крупном ДТП на Второй продольной в Волгограде пострадали подросток и беременная22.10.2021 23:39
Происшествия 22.10.2021 23:39
Селянин на легковушке сбил лошадь в глубинке Волгоградской области22.10.2021 10:38
Происшествия 22.10.2021 10:38
Работа скоростных трамваев в Волгограде парализована из-за ДТП22.10.2021 08:44
Происшествия 22.10.2021 08:44
Водитель и пассажир погибли в опрокинувшейся под Волгоградом иномарке21.10.2021 19:08
Происшествия 21.10.2021 19:08
Заводчанин из Волжского потерял 2 млн рублей на «инвестициях»21.10.2021 12:58
Происшествия 21.10.2021 12:58
Реклама