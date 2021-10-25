По улицам Волгограда проедет Патруль заботы

Накануне этого праздника, 29 октября, по улицам г. Волгограда проедет Патруль Заботы. Несмотря на изменяющийся мир вокруг, для марки ŠKODA на первом месте неизменно остается забота о безопасности и комфорте каждой семьи.
Сотрудники официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» при участии госавтоинспекторов ГИБДД поздравят автолюбителей с праздником, пожелают здоровья, а также напомнят о мерах защиты от вирусной инфекции. Участников акции ждут актуальные в настоящее время наборы защиты: маски, одноразовые перчатки, антисептики.
Если Вы хотите получить море позитива и памятные подарки от ŠKODA, ждем Вас 29 октября по адресу: г. Волгоград, ост. Современник с 12.00 до 14.00.
Будьте здоровы, ДЦ «Волга-Раст-Октава».