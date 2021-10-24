В Волгограде машина с детьми улетела в кювет: пятеро в больнице

Происшествия 24.10.2021 10:50
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24.10.2021 10:50
В Городищенском районе в ДТП пострадали пять человек, среди них – трое детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около семи часов вечера. 42-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной «Митсубиси Паджеро Спорт», двигаясь по федеральной автодороге Р-260 «Волгоград-К. Шахтинск» со стороны Калача-на-Дону в сторону Волгограда, на 28 км. не справилась с управлением. В результате машина вылетела на обочину и опрокинулась. Водитель «Митсубиси», а также ее пассажиры в возрасте 3, 5, 8 и 43 лет с травмами были госпитализированы.
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