Селянин на легковушке сбил лошадь в глубинке Волгоградской области

Происшествия 22.10.2021 10:38
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22.10.2021 10:38
Житель села Таловка Камышинского района получил травмы и обратился в больницу после ДТП с лошадью. Глубокой ночью 21 октября 23-летний селянин за рулем ВАЗ-21102 не справился с управлением и сбил находившееся на проезжей части животное, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. После удара водитель оставил место ДТП, по позже был вынужден прийти к медикам и сообщить о произошедшем.
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