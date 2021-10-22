Происшествия

Селянин на легковушке сбил лошадь в глубинке Волгоградской области

Происшествия 22.10.2021 10:38
0
22.10.2021 10:38


Житель села Таловка Камышинского района получил травмы и обратился в больницу после ДТП с лошадью. Глубокой ночью 21 октября 23-летний селянин за рулем ВАЗ-21102 не справился с управлением и сбил находившееся на проезжей части животное, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. После удара водитель оставил место ДТП, по позже был вынужден прийти к медикам и сообщить о произошедшем.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Квартира в новостройке с ремонтом от 1,7 млн руб.
Происшествия
22.10.2021 08:44
Происшествия 22.10.2021 08:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2021 19:08
Происшествия 21.10.2021 19:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2021 12:58
Происшествия 21.10.2021 12:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2021 10:02
Происшествия 21.10.2021 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.10.2021 11:54
Происшествия 20.10.2021 11:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.10.2021 11:31
Происшествия 20.10.2021 11:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.10.2021 11:01
Происшествия 20.10.2021 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.10.2021 17:01
Происшествия 19.10.2021 17:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.10.2021 16:51
Происшествия 19.10.2021 16:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.10.2021 15:22
Происшествия 19.10.2021 15:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.10.2021 14:05
Происшествия 19.10.2021 14:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2021 09:35
Происшествия 18.10.2021 09:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2021 11:28
Происшествия 17.10.2021 11:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2021 11:12
Происшествия 17.10.2021 11:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2021 09:12
Происшествия 17.10.2021 09:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:07
Лаборанты анализируют первые образцы с «Белого моря» волгоградского «Химпрома»Смотреть фотографии
14:34
Члена ОПГ осудили в Волгограде за продажу людей в трудовое рабствоСмотреть фотографии
13:31
АО «КАУСТИК» третий год подряд принимает участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»Смотреть фотографии
13:21
Привокзальную площадь в аэропорту Волгограда закрывают на реконструкциюСмотреть фотографии
12:51
Число заразившихся ковидом в Волгоградской области превысило 100 тысячСмотреть фотографии
12:35
Маслоэкстракционный завод в Волгоградской области навредил экологии на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
11:38
Телефонные аферисты из Волгограда обокрали 13 фитнес-клубовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
Отголоски шторма в Европе зацепили Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:38
Селянин на легковушке сбил лошадь в глубинке Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:25
Волгоградская область получит 1,7 млрд на строительство биоочистки на острове ГолодныйСмотреть фотографии
09:45
В поликлинике Волгоградской области установили палатку и автобус у «красной зоны»Смотреть фотографии
09:10
Проект ликвидации и исследования «Белого моря» в Волгограде выполнит одна и та же фирмаСмотреть фотографии
08:44
Работа скоростных трамваев в Волгограде парализована из-за ДТПСмотреть фотографии
08:15
Чтобы не видеть позора: русский революционер снес бы памятник самому себе в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:36
За три месяца в Волгоградской области уволились почти 36 тысяч человекСмотреть фотографии
07:13
Волгоградца осудили на полтора года за нападение на приставаСмотреть фотографии
19:48
«Надоели со своими просьбами»: волгоградские УК отмахнулись от проблем ветеранов трудаСмотреть фотографии
19:46
Как создать благоприятные условия для развития 5G в России: комплексное исследование «Ростелекома»Смотреть фотографии
19:08
Водитель и пассажир погибли в опрокинувшейся под Волгоградом иномаркеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
«Самая большая благодарность за работу – пустые тарелки»: в компании «Виво Маркет» поздравили поваров с профессиональным праздникомСмотреть фотографии
17:38
Обокравшего волгоградских детей-инвалидов дагестанца оставили под стражей до апреляСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
Алжирца приговорили к восьми годам строгого режима за убийство в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:07
«Ростелеком» предлагает малому и среднему бизнесу персонифицированные решения на основе Data ScienceСмотреть фотографии
16:06
В Волгоградской области замедлился рост цен на огурцы и помидорыСмотреть фотографии
14:57
Депутат-миллионер попросился в комиссию по противодействию коррупции Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
13:58
С полок волгоградских магазинов изъяли 40 килограммов опасных пирожныхСмотреть фотографии
13:20
Волгоградская область покинула топ-5 убыточных по ОСАГО регионовСмотреть фотографии
12:58
Заводчанин из Волжского потерял 2 млн рублей на «инвестициях»Смотреть фотографии
12:37
В Волгоградской области зафиксирован новый рекорд заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
12:29
Жителям Волгоградской области стало проще совершать покупки на AliExpress РоссияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 