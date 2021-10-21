



Центральный районный суд Волгограда приговорил 27-летнего гражданина Алжира к восьми годам колонии строгого режима за убийство волгоградца . Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Напомним, жестокое убийство произошло в центре Волгограда 19 февраля 2021 года. В тот день иностранец познакомился с 29-летним мужчиной в одном из баров. После совместного времяпрепровождения волгоградец пригласил алжирца в гости, чтобы продолжить отдых. На квартире мужчины поссорились, гость схватил нож и нанес им не менее восьми ударов по телу хозяина дома. Затем он забрал мусор и орудие преступления и ушел.

Задержали иностранца спустя сутки по месту проживания. В его комнате обнаружили неопровержимые улики: одежду со следами крови убитого, его личные вещи, а также рукоятку от ножа, которым были нанесены смертельные ранения. Расследование уголовного дела проводилось СО по Центральному району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области. Свою вину гражданин Алжира полностью признал.