Расследования

Алжирца приговорили к восьми годам строгого режима за убийство в Волгограде

Расследования 21.10.2021 17:10
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21.10.2021 17:10


Центральный районный суд Волгограда приговорил 27-летнего гражданина Алжира к восьми годам колонии строгого режима за убийство волгоградца. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Напомним, жестокое убийство произошло в центре Волгограда 19 февраля 2021 года. В тот день иностранец познакомился с 29-летним мужчиной в одном из баров. После совместного времяпрепровождения волгоградец пригласил алжирца в гости, чтобы продолжить отдых. На квартире мужчины поссорились, гость схватил нож и нанес им не менее восьми ударов по телу хозяина дома. Затем он забрал мусор и орудие преступления и ушел.
Задержали иностранца спустя сутки по месту проживания. В его комнате обнаружили неопровержимые улики: одежду со следами крови убитого, его личные вещи, а также рукоятку от ножа, которым были нанесены смертельные ранения. Расследование уголовного дела проводилось СО по Центральному району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области. Свою вину гражданин Алжира полностью признал. 

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