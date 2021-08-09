Алжирца осудят за жестокое убийство в Волгограде





Иностранец предстанет перед судом в Волгограде по обвинению в жестоком убийстве местного жителя. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в СУ СК по Волгоградской области, уголовное дело с утвержденным прокуратурой Центрального района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Дожидаться приговора 26-летний обвиняемый будет под стражей. По данным информагентства, мужчина является гражданином Алжира - государства в Северной Африке.

По данным следствия, 19 февраля этого года иностранец познакомился с 29-летним мужчиной в кафе в центре города. Они вместе направились домой к волгоградцу, где между ними произошел бытовой конфликт. Гость схватил нож и нанес им не менее 8 ударов по телу хозяина квартиры, после чего, забрав мусор и орудие преступления, скрылся. Задержали иностранца спустя сутки по месту проживания. В его комнате обнаружили неопровержимые улики: одежду со следами крови убитого, его личные вещи, а также рукоятку от ножа, которым были нанесены смертельные ранения.



