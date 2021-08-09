Расследования

Алжирца осудят за жестокое убийство в Волгограде

Расследования 09.08.2021 12:54
0
09.08.2021 12:54


Иностранец предстанет перед судом в Волгограде по обвинению в жестоком убийстве местного жителя. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в СУ СК по Волгоградской области, уголовное дело с утвержденным прокуратурой Центрального района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Дожидаться приговора 26-летний обвиняемый будет под стражей. По данным информагентства, мужчина является гражданином Алжира - государства в Северной Африке.
По данным следствия, 19 февраля этого года иностранец познакомился с 29-летним мужчиной в кафе в центре города. Они вместе направились домой к волгоградцу, где между ними произошел бытовой конфликт. Гость схватил нож и нанес им не менее 8 ударов по телу хозяина квартиры, после чего, забрав мусор и орудие преступления, скрылся. Задержали иностранца спустя сутки по месту проживания. В его комнате обнаружили неопровержимые улики: одежду со следами крови убитого, его личные вещи, а также рукоятку от ножа, которым были нанесены смертельные ранения.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Расследования
09.08.2021 12:08
Расследования 09.08.2021 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2021 20:08
Расследования 08.08.2021 20:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2021 15:19
Расследования 08.08.2021 15:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2021 12:25
Расследования 08.08.2021 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2021 11:25
Расследования 08.08.2021 11:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2021 13:27
Расследования 06.08.2021 13:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2021 11:41
Расследования 06.08.2021 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2021 09:58
Расследования 06.08.2021 09:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2021 14:12
Расследования 05.08.2021 14:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2021 10:44
Расследования 05.08.2021 10:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2021 09:45
Расследования 05.08.2021 09:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2021 17:00
Расследования 04.08.2021 17:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2021 16:35
Расследования 04.08.2021 16:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2021 16:23
Расследования 04.08.2021 16:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2021 15:29
Расследования 04.08.2021 15:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:39
«Точка роста» для юных химиков и физиков откроется в волгоградской глубинкеСмотреть фотографии
14:37
У академии МВД в Волгограде трамвай сошел с рельсов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:15
Как школьную столовую прошлого века превратить в современное кафе: в Волгограде стартовал видеопроект "Ремейк SтолоVки"Смотреть фотографии
13:13
Проект расчистки Ахтубы в Волжском выведут на межрегиональный уровеньСмотреть фотографии
12:56
В Волгоградской области умирают от коронавируса чаще, чем в МосквеСмотреть фотографии
12:54
Алжирца осудят за жестокое убийство в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:16
Лето в сети: волгоградцы ночами чатятся, а билеты на курорт покупают в обедСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде родственника Владимира Кадина осудили за самоуправствоСмотреть фотографии
12:04
В двух селах Волгоградской области обнаружили АЧССмотреть фотографии
11:57
В Волгограде троллейбус столкнулся с маршруткойСмотреть фотографии
11:38
С дымком: дома и сараи сгорели под Волгоградом из-за забытой коптильниСмотреть фотографии
10:51
Волгоградцев удивили "пьяные" бордюры на ремонтируемой улицеСмотреть фотографии
10:05
Под Волгоградом легковушка опрокинулась после ДТП: трое пострадалиСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде группу коммерсантов разоблачили на мошенничестве с деньгами нацпроектаСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде владелец бункера сэкономил на платежах за землюСмотреть фотографии
08:57
АО «ВАИЖК»: рефинансируем ипотеку по ставке от 5%Смотреть фотографии
08:39
В Волгограде брошенному в больнице 2-летнему ребенку вернули мамуСмотреть фотографии
20:08
«Думал, это рак»: Волжская больница выплатит 1,5 миллиона рублей за смерть пациентки из-за врачебной ошибкиСмотреть фотографии
18:15
В Ростовской области волгоградец устроил жуткое ДТП: трое сгорелиСмотреть фотографии
18:12
Волгоградский «Ротор» одержал первую победу в сезоне ФНЛ в матче с «Металлургом»Смотреть фотографии
15:19
Следователи нагрянули ночью в больницу Волгограда к двухлетнему ребенкуСмотреть фотографии
14:49
Волгоградская область заняла 67-ое место в РФ в рейтинге доходов населенияСмотреть фотографии
12:59
В Волгоградской области снизилось количество новых случаев COVID-19Смотреть фотографии
12:25
«Не успел снять бампер»: сбившему насмерть ребенка жителю Волгоградской области грозит арестСмотреть фотографии
12:08
Экс-игроки волгоградского «Динамо» завоевали серебро на Олимпиаде в ТокиоСмотреть фотографии
12:03
Повара из Индии показали мастер-класс на полигоне под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:41
Аномальная жара возвращается в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:25
В кабинете главы администрации района Волгоградской области прошли обыскиСмотреть фотографии
09:55
В Урюпинске пьяный водитель сбил насмерть 7-летнего мальчикаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:06
В Волжском подросток на велосипеде въехал в остановкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 