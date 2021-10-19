Оперативный штаб предложил объявить нерабочие дни с 30 октября





Председатель федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Эта мера связана с ухудшением ситуации с распространением COVID-19, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС. В некоторых регионах нерабочие дни Голикова предлагает ввести уже с 23 октября.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом поддержал предложение Голиковой. Отметим, заболеваемость ковидом растет в 79 регионах России, о чем заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Хуже всего ситуация в Смоленской области, где число заболевших увеличилось почти на 46%. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко добавил, что по сравнению с предыдущим годом заболеваемость коронавирусом среди детей выросла кратно.