Волжский накрыло облако гари из-за ландшафтных пожаров

Экология 18.10.2021 16:07
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18.10.2021 16:07
Жители Волжского жалуются на запах гари. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, однако превышения ПДД в отобранных пробах воздуха экологическая лаборатория не выявила. Испортили воздух ландшафтные пожары, которые тушат в Ленинском районе Волгоградской области, а также на границе с астраханским регионом, пояснили в мэрии.
Фото Открытый Волжский ВК.
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