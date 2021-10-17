Расследования 17.10.2021 09:43
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17.10.2021 09:43
Виновным в причинении смерти по неосторожности признан 40-летний фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи поликлиники № 1 ГБУЗ «Фроловская ЦРБ». Как сообщили во Фроловском городском суде Волгоградской области, подсудимому назначено ограничение свободы на один год, но в связи с истечением срока привлечения к ответственности он освобожден от наказания. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
По материалам дела, днем 19 января 2018 года фельдшер Савченко А.С., находясь у домовладения 89-летней женщины, не дождавшись готовности водителей автомобиля, без команды врача, попытался единолично осуществить загрузку в автомобиль тележки-каталки, на которой находилась пожилая женщина. В результате он допустил крен тележки-каталки. Пенсионерка упала и ударилась правой лобной частью головы о твердую поверхность. Отмечается, что в результате неосторожных действий фельдшера потерпевшей причинены телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, от которых 22 января 2018 года она скончалась в больнице.
Напомним, что ранее приговор в отношении мужчины, постановленный Фроловским городским судом 2 марта 2020 года, отменялся Волгоградским областным судом в связи с допущенным существенным нарушением уголовно-процессуального закона. При новом рассмотрении дела подсудимый вину не признал.
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