В Волгоградской области селянин убил и съел чужого теленка





Полицейские задержали 25-летнего жителя Даниловского района Волгоградской области по подозрению в краже телят. Как сообщили в региональном главке МВД, с заявлением о пропаже животных в полицию два дня назад обратилась 51-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный похитил принадлежащих ей двоих телят, пасущихся на лугу. Ущерб составил около 80 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали похитителя. Им оказался житель соседнего поселка, который сознался в содеянном. Мужчина пояснил, что проезжая вдоль поля по грунтовой дороге он увидел пасущихся телят и решил их похитить. Дома он взял ружье, вернулся на поле и подстрелил животных. Погрузив тушу одного теленка в машину, он увидел бегущих к нему людей. Бросив вторую тушу, злоумышленник уехал. По пути следования он выбросил ружье в озеро. Мясо животного мужчина употребил в пищу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.



