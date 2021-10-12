Расследования

Силовики задержали в Волгограде трио телефонных мошенников (ВИДЕО)

Расследования 12.10.2021 09:40
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12.10.2021 09:40




Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали в Волгограде троих подозреваемых в серии телефонных мошенничеств. Как сообщили в региональном главке МВД, по месту жительства задержанных в ходе обысков изъяты мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты сотовых операторов, используемые при совершении преступлений.

Установлено, что подозреваемые, среди которых двое мужчин и женщина, находили в Интернете телефоны и данные руководителей различных коммерческих организаций, обзванивали их и представлялись руководителями этих организаций. Мошенники сообщали о необходимости срочно передать наличные средства из кассы. Введенные в заблуждение работники, думая, что общаются с руководителем, выполняли указания злоумышленников. Затем подозреваемые присылали курьера, который забирал деньги и должен был переводить на их счета. По имеющейся информации, звонки от злоумышленников поступили работникам организаций в Пермском крае, Екатеринбурге и Самарской области. 

Возбуждено уголовное дело по трем эпизодам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Мошенничество). По ходатайству следствия, мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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