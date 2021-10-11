



Уголовное дело о порче земли в Городищенском районе химикатами возбуждено в Волгоградской области. Как сообщили в УФСБ России по региону, основанием для этого послужили оперативные материалы, полученные в результате проверочных мероприятий на сельхозугодиях под Волгоградом. Сотрудники УФСБ совместно с другими ведомствами обнаружили в больших количествах удобрения с китайскими иероглифами на упаковке, не имеющие сертификатов соответствия и безопасности.





Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями и республике Калмыкия установлено превышение пороговых значений содержания нефтепродуктов. Материальный ущерб на земельных участках составил более 1,5 миллиона рублей.

ГУ МВД России по региону по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.254 УК России (Порча земли). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет.

Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области