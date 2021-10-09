В Волгоградской области сэкономят полмиллиона на устранении брака в новом парке





Определен исполнитель работ по устранению дефектов и недостатков системы освещения парка «Заречный» во Фролово Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, победителем электронного аукциона с начальной ценой в 2,667 миллиона рублей стал индивидуальный предприниматель Золотарев Василий Сергеевич. Он готов выполнить эти работы за 2,159 миллиона – на 19% меньше начальной стоимости.

Как ранее сообщало информагентство, устранение брака в новом парке, который был построен по нацпроекту, произведут за счет средств банковской гарантии. Обнаруженные дефекты, как отмечалось, делают объект непригодным для нормальной эксплуатации.

Напомним, парк «Заречный» был введен в эксплуатацию около года назад. Городской округ Фролово стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проведенного в 2019 году, и получил на создание рекреационного парка «Заречный» 75 миллионов рублей. Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Основную сумму выделенных средств – 60 миллионов рублей – осваивало ООО «Строительная компания Монолит-Юг». Однако контракт с подрядчиком был расторгнут по обоюдному согласию после выполнения работ почти на 59 миллионов рублей. Интересно, что весной этого года жители Фролово в соцсетях выкладывали фото провалившегося асфальта в парке.

Справка. Площадь парка «Заречный», который примыкает к берегу Арчеды, составляет 7,2 га. Его территория поделена на несколько функциональных зон, связанных сетью тропинок и дорожек. В парке располагаются памятники, фонтан, детские игровые комплексы, понтонный комплекс с видовыми площадками, пирсами и причалами с трапами-сходнями, кафе с верандой и другие объекты.



