Борьба с коррупцией

В Волгоградской области сэкономят полмиллиона на устранении брака в новом парке

Борьба с коррупцией 09.10.2021 16:26
0
09.10.2021 16:26


Определен исполнитель работ по устранению дефектов и недостатков системы освещения парка «Заречный» во Фролово Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, победителем электронного аукциона с начальной ценой в 2,667 миллиона рублей стал индивидуальный предприниматель Золотарев Василий Сергеевич. Он готов выполнить эти работы за 2,159 миллиона – на 19% меньше начальной стоимости. 
Как ранее сообщало информагентство, устранение брака в новом парке, который был построен по нацпроекту, произведут за счет средств банковской гарантии. Обнаруженные дефекты, как отмечалось, делают объект непригодным для нормальной эксплуатации.
Напомним, парк «Заречный» был введен в эксплуатацию около года назад. Городской округ Фролово стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проведенного в 2019 году, и получил на создание рекреационного парка «Заречный» 75 миллионов рублей. Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Основную сумму выделенных средств – 60 миллионов рублей – осваивало ООО «Строительная компания Монолит-Юг». Однако контракт с подрядчиком был расторгнут по обоюдному согласию после выполнения работ почти на 59 миллионов рублей. Интересно, что весной этого года жители Фролово в соцсетях выкладывали фото провалившегося асфальта в парке. 
Справка. Площадь парка «Заречный», который примыкает к берегу Арчеды, составляет 7,2 га. Его территория поделена на несколько функциональных зон, связанных сетью тропинок и дорожек. В парке располагаются памятники, фонтан, детские игровые комплексы, понтонный комплекс с видовыми площадками, пирсами и причалами с трапами-сходнями, кафе с верандой и другие объекты. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Борьба с коррупцией
08.10.2021 11:15
Борьба с коррупцией 08.10.2021 11:15
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.10.2021 13:13
Борьба с коррупцией 07.10.2021 13:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.10.2021 13:13
Борьба с коррупцией 05.10.2021 13:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.09.2021 09:11
Борьба с коррупцией 29.09.2021 09:11
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.09.2021 14:24
Борьба с коррупцией 27.09.2021 14:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.09.2021 13:31
Борьба с коррупцией 27.09.2021 13:31
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.09.2021 16:13
Борьба с коррупцией 23.09.2021 16:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.09.2021 18:14
Борьба с коррупцией 22.09.2021 18:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.09.2021 18:39
Борьба с коррупцией 11.09.2021 18:39
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.09.2021 17:13
Борьба с коррупцией 03.09.2021 17:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.08.2021 12:42
Борьба с коррупцией 31.08.2021 12:42
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.08.2021 10:37
Борьба с коррупцией 26.08.2021 10:37
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.08.2021 13:33
Борьба с коррупцией 25.08.2021 13:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.08.2021 11:45
Борьба с коррупцией 18.08.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.07.2021 17:17
Борьба с коррупцией 30.07.2021 17:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:14
«Мы все провоняли»: подвал пятиэтажки в Волгограде заливает фекалиямиСмотреть фотографии
17:34
Волгоградцам пообещали холодные ночиСмотреть фотографии
16:26
В Волгоградской области сэкономят полмиллиона на устранении брака в новом паркеСмотреть фотографии
15:03
Волгоградский "Ротор" и "Енисей" из Красноярска сыграли вничью - 1:1Смотреть фотографии
13:49
В Волгоградской области не удается обуздать коронавирусСмотреть фотографии
13:27
«Черный август»: опубликованы данные о смертности от COVID в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде обновят памятник маршалу ЖуковуСмотреть фотографии
11:33
Подростки с топором ограбили продуктовый магазин под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:18
Фонд капремонта объяснил причину срыва сроков установки лифта в высотке ВолгоградаСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде открыли мемориальную доску в память о первом губернатореСмотреть фотографии
10:22
Два человека попали в больницу после ДТП на мистическом перекрестке в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:15
В Волгограде отремонтируют дорогу к кладбищуСмотреть фотографии
09:47
В тройном ДТП на юге Волгограда пострадал подростокСмотреть фотографии
09:25
В Волгоградской области сгорел дом из-за печного отопленияСмотреть фотографии
19:10
Провальная реконструкция общежития сделала бездомными 25 волгоградских семейСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
В поселок Татьянка в Волгограде пустили автобусы вместо маршрутокСмотреть фотографии
17:04
Главе Минсельхоза РФ понравились волгоградские огурцы и помидорыСмотреть фотографии
16:34
Зараженную АЧС мясную продукцию из Белгородской области уничтожат в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:52
В Волгоградской области за день задержали 20 скрывающихся от наказания осужденныхСмотреть фотографии
15:17
Перевозчик из Волгоградской области дошел до Казани в битве за маршрутСмотреть фотографии
14:18
Вторая часть ParkSeason Fest в Волгограде состоится в июле 2022 годаСмотреть фотографии
13:52
Дело возбудили после видео с избиением ребенка в парке у "Волгоград Арены"Смотреть фотографииCмотреть видео
13:50
Совет по развитию физкультуры и спорта создадут при губернаторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:03
Волгоградская область передала в федеральную собственность дорогу на СамаруСмотреть фотографии
12:30
В Волгоградской области выявлен максимум заражений COVID с начала пандемииСмотреть фотографии
11:34
Волгоградскую область похвалили за внедрение «зеленой» энергетикиСмотреть фотографии
11:15
Второй пошел: экс-председателя обкомприроды в Волгограде будут судить по «мусорному» делуСмотреть фотографии
11:09
Пенсионерка погибла в загоревшейся квартире на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:42
Акции волгоградской «Корпорации «Красный Октябрь» приобрела «Группа РСЛ»Смотреть фотографии
10:41
Власти Волгограда обязали провести водопровод к земельным участкам для многодетныхСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 