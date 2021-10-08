В Волгоградской области за день задержали 20 скрывающихся от наказания осужденных

Расследования 08.10.2021 15:52
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08.10.2021 15:52
Силовики за один день задержали в Волгоградской области 20 осужденных, которые уклонялись от отбывания уголовных наказаний, назначенных судом. Как сообщили в УФСИН России по региону, уклонистов выявляли в рамках межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия "Розыск". Проводились оперативно-розыскные и поисковые мероприятия по задержанию лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, уклоняющихся от отбывания наказания и контроля сотрудников уголовно-исполнительной инспекции. Также проводились мероприятия по установлению местонахождения лиц, пропавших без вести.
Среди задержанных в основном были лица, которым назначено наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении, куда они должны явиться самостоятельно.
В мероприятии "Розыск" приняли участие 189 сотрудников УФСИН России по Волгоградской области, которые проверили 500 адресов проживания и возможного нахождения разыскиваемых осужденных.
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