Волгоградцев пугают ценами на картофель

Общество 14.09.2021 11:33
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14.09.2021 11:33
Цены на картофель в Волгоградской области в розничной торговле к зиме могут вырасти в два раза. Как рассказали ИА «Высота 102» владельцы торговых точек, об этом уже предупреждают оптовые продавцы. «Сейчас закупочная оптовая цена картофеля – от 27 до 31 рубля за килограмм. В магазинах, соответственно, цена возрастает еще на 5-10 рублей. Но к зиме оптовые цены резко вырастут. К декабрю картофель может стоить уже 50 рублей. Ну а потом цена может дойти и до 60 рублей за килограмм», - поделились информацией оптовики.
Между тем, напомним, Волгоградстат уже фиксирует еженедельное повышение цен на картофель. Средняя цена его, по данным ведомства, составляет сегодня около 33 рублей за кг. В супермаркетах, как правило, за такую цену можно приобрести небольшого размера клубни с невысокими потребительскими качествами.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о сокращении посевов под картофель в регионе на 15%. В этом году было засеяно всего 9,4 тысячи гектаров.
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