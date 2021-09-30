



Волгоградский областной суд снизил на два месяца приговор за мошенничество в крупном размере руководителю коммерческой организации Ирсаину Назарову, бывшему депутату Волжской городской думы. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, по состоянию здоровья вместо двух лет лишения свободы он проведет в колонии общего режима 1 год 10 месяцев.

Назаров, как установил ранее Среднеахтубинский районный суд, путем обмана дважды совершил хищение денежных средств из бюджета администрации городского поселения р.п. Средняя Ахтуба. А именно, будучи руководителем ООО "МирСтрой" он осуществил поставку товара несоответствующего требованиям технического задания.

Достоверно зная о том, что указанный материал не соответствует щебню марки 600 фракции 20-40 и ГОСТу, в нарушение условий двух муниципальных контрактов, Назаров дал указание сотруднику свой организации, который не знал о преступных намерениях руководителя, организовать и осуществить поставку администрации городского поселения ранее изготовленного лома бетона и кирпичей, чем и был нанесен материальный ущерб в крупном размере.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляло УФСБ России по региону.

Подсудимый в суде вину в совершении преступлений не признал. Районный суд назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не устроил стороны уголовного процесса. Они обратились в апелляционную инстанцию Волгоградского областного суда. Гособвинение требовало для Назарова наказания в виде 3 лет колонии общего режима. Защитники осужденного настаивали на отмене приговора с прекращением уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.



