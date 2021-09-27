Экология

В блок биоочистки на острове Голодном в Волгограде вольют еще 2 млрд рублей

Экология 27.09.2021 12:31
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27.09.2021 12:31


МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» объявило электронный аукцион на строительство второй очереди блока биологической очистки на острове Голодный. Начальная цена контракта – 1 млрд 994 млн рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок. На строительство первой очереди из бюджета Волгоградской области потратят 1,3 млрд рублей, часть работ уже оплачена.
Вторая очередь, как и первая, строится по региональному проекту «Оздоровление Волги» в рамках нацпроекта «Экология». Почти 2 млрд рублей уйдут на возведение бассейнов дефосфотации, станции микрофильтрации, илоуплотнителей, насосных станций и других объектов. Закончить строительство и сдать готовый объект подрядчик должен не позднее 1 февраля 2024 года.
Сейчас на острове строится первая очередь блока биоочистки, уточнили в пресс-службе мэрии Волгограда. За три года здесь возвели здание воздуходувной станции производительностью до 1600 кубометров воздуха в секунду, установили модули энергоснабжения, залили бетонный фундамент для станции дисковой фильтрации. В настоящее время проводится обустройство аэротенков. В дальнейшем все объекты блока биоочистки соединят с действующей станцией аэрации в единый комплекс.

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