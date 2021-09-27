В блок биоочистки на острове Голодном в Волгограде вольют еще 2 млрд рублей





МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» объявило электронный аукцион на строительство второй очереди блока биологической очистки на острове Голодный. Начальная цена контракта – 1 млрд 994 млн рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок. На строительство первой очереди из бюджета Волгоградской области потратят 1,3 млрд рублей , часть работ уже оплачена.

Вторая очередь, как и первая, строится по региональному проекту «Оздоровление Волги» в рамках нацпроекта «Экология». Почти 2 млрд рублей уйдут на возведение бассейнов дефосфотации, станции микрофильтрации, илоуплотнителей, насосных станций и других объектов. Закончить строительство и сдать готовый объект подрядчик должен не позднее 1 февраля 2024 года.

Сейчас на острове строится первая очередь блока биоочистки, уточнили в пресс-службе мэрии Волгограда. За три года здесь возвели здание воздуходувной станции производительностью до 1600 кубометров воздуха в секунду, установили модули энергоснабжения, залили бетонный фундамент для станции дисковой фильтрации. В настоящее время проводится обустройство аэротенков. В дальнейшем все объекты блока биоочистки соединят с действующей станцией аэрации в единый комплекс.