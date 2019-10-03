Экономика 03.10.2019 13:31
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03.10.2019 13:31
Электронный аукцион стоимостью более 1,3 миллиарда рублей по очистным сооружениям Волгограда на острове Голодный объявило МКУ "Служба единого заказчика-застройщика". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, муниципальный контракт на эту сумму планируется заключить с победителем аукциона на выполнение работ по "строительству сооружений биологической очистки на о.Голодный в Волгограде. 1-й этап строительства". Для участия в аукционе потенциальным подрядчикам предстоит оплатить 5% от начальной (максимальной) цены контракта. Источником финансирования работ, как указано в технической документации, являются субсидии из бюджета Волгоградской области, которые будут направляться частями с 2019 по 2022 год включительно. Окончание контракта намечено на декабрь 2022 года.
Напомним, что к чемпионату мира по футболу 2018 года в Волгограде по дну Волги на остров Голодный проложили два напорных канализационных коллектора (основной и резервный) для транспортировки сточных вод в связи со строительством объектов к чемпионату, в том числе стадиона "Волгоград Арена". Сейчас, вероятно, пришло время и для строительства современного комплекса биологической очистки стоков. О необходимости его модернизации специалисты заявляли еще несколько лет назад.
Комплекс сооружений по приемке и очистке сточных вод с Волгограда на острове Голодный был введен в эксплуатацию более 40 лет назад. С тех времен все оборудование и сам принцип очистки физически и морально устарели с учетом современных технологий, экологических требований и возросших объемов городских стоков.
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