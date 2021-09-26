Владелица «однушки» под Волгоградом прописала у себя 11 иностранцев

Расследования 26.09.2021 11:44
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26.09.2021 11:44
Полицейские выявили в Волгоградской области факт фиктивной постановки на миграционный учет 11 иностранных граждан, сообщили в региональном главке МВД.
Установлено, что 44-летняя жительница одного из поселков Городищенского района в сентябре 2020 года зарегистрировала в своей однокомнатной квартире 8 граждан Таджикистана и 3 граждан Узбекистана. Фактически иностранные граждане по данному адресу не проживали, а жили на сельхозугодиях, где работали.
Подозреваемая созналась в содеянном. Решается вопрос о возбуждении нее уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
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