Происшествия

Пассажирка такси пострадала в жестком ДТП в центре Волгограда (ВИДЕО)

Происшествия 24.09.2021 22:11
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24.09.2021 22:11




В результате столкновения такси Nissan Almera и автомобиля Ford Mondeo в центре Волгограда пострадала пассажирка такси, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». У женщины симптомы сотрясения головного мозга, на место происшествия направляется карета скорой помощи.

По предварительным данным, около 21.30 на проспекте им. Ленина напротив администрации Волгоградской области водитель Nissan Almera начал перестроение из одного ряда в другой и не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с ехавшим в попутном направлении в сторону Краснооктябрьского района Ford Mondeo. Информация уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.

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