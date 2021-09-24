Пассажирка такси пострадала в жестком ДТП в центре Волгограда (ВИДЕО)















По предварительным данным, около 21.30 на проспекте им. Ленина напротив администрации Волгоградской области водитель Nissan Almera начал перестроение из одного ряда в другой и не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с ехавшим в попутном направлении в сторону Краснооктябрьского района Ford Mondeo. Информация уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.





В результате столкновения такси Nissan Almera и автомобиля Ford Mondeo в центре Волгограда пострадала пассажирка такси, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». У женщины симптомы сотрясения головного мозга, на место происшествия направляется карета скорой помощи.