Первый зампредседателя гордумы Волгограда отказался от мандата

Политика 24.09.2021 15:46
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24.09.2021 15:46
Сегодня свои полномочия сложил первый заместитель председателя Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов. Как сообщили ИА "Высота 102" в представительном органе власти, в связи с избранием в Государственную думу России Андрей Гимбатов отказался от мандата городского депутата. Его заявление гордума рассмотрела в режиме заочного голосования.
В Волгоградскую гордуму он избирался дважды - в 2016 и 2018 годах. В действующем созыве он курировал пять комитетов - по экономике, по дорожному хозяйству, по муниципальному имуществу, по экологии и по ЖКХ.
Как ранее сообщало информагентство, Гимбатов победил на выборах в Госдуму по Красноармейскому одномандатному округу №82. На второй день после выборов стало известно, что Андрей Гимбатов заразился COVID-19.
Заявление об увольнении с должности председателя комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Волгоградской облдумы в связи с переходом на выборную работу (должность) в Госдуму РФ написал сегодня и Алексей Волоцков. Он победил по одномандатному округу №81.
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