Первый зампредседателя гордумы Волгограда отказался от мандата





Сегодня свои полномочия сложил первый заместитель председателя Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов. Как сообщили ИА "Высота 102" в представительном органе власти, в связи с избранием в Государственную думу России Андрей Гимбатов отказался от мандата городского депутата. Его заявление гордума рассмотрела в режиме заочного голосования.

В Волгоградскую гордуму он избирался дважды - в 2016 и 2018 годах. В действующем созыве он курировал пять комитетов - по экономике, по дорожному хозяйству, по муниципальному имуществу, по экологии и по ЖКХ.

Как ранее сообщало информагентство, Гимбатов победил на выборах в Госдуму по Красноармейскому одномандатному округу №82. На второй день после выборов стало известно, что Андрей Гимбатов заразился COVID-19

Заявление об увольнении с должности председателя комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Волгоградской облдумы в связи с переходом на выборную работу (должность) в Госдуму РФ написал сегодня и Алексей Волоцков. Он победил по одномандатному округу №81.