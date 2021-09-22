Общество 22.09.2021 18:22
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22.09.2021 18:22
Победивший на выборах в Госдуму по Красноармейскому одномандатному округу №82 Андрей Гимбатов заразился COVID-19. Как стало известно ИА «Высота 102», врачи отправили его на самоизоляцию сразу после выборов, поскольку он контактировал с заболевшими наблюдателями от своего соперника-справедливоросса Дмитрия Калашникова. Несколько дней спустя Андрей Гимбатов получил положительный результат ПЦР-теста. Корреспондент информагентства дважды пытался дозвониться до Андрея Петровича по сотовому телефону, однако он не взял трубку.
Тестирование проходят все, кто успел пообщаться во время выборов с зараженными членами УИК с правом совещательного голоса от партии «Справедливая Россия – За правду!» или Дмитрия Калашникова. Напомним, в минувшую субботу, 18 сентября, в УИК №506 в Кировском районе разразился скандал: члены комиссии пожаловались на наблюдателя с симптомами ОРВИ. На следующий день в управлении Роспотребнадзора Волгоградской области подтвердили, что женщина пришла в помещение для голосования зная о диагнозе COVID-19.
В воскресенье для болеющих наблюдателей от справедливороссов пожаловались и в других комиссиях. Член ТИК по Кировскому району с правом совещательного голоса Никита Ярыгин, который первым забил тревогу, заявлял, что у него есть все основания полагать о заражении наблюдателей во время обучения перед выборами. «Мы столкнулись, не побоюсь этого слова, с попыткой дискредитации выборов со стороны кандидата в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду!» Дмитрия Калашникова», – сказал Ярыгин.
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