Расследования

Волгоградское УФАС вычислило подозрительный автосалон по "сказочной" рекламе

Расследования 24.09.2021 11:08
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24.09.2021 11:08


В Волгоградском УФАС России состоялось первое заседание по делу о нарушении рекламного законодательства по факту распространения в сети Интернет рекламы автоцентра, который предлагал автомобили в кредит на "сказочных" условиях - от 0%! Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, реклама распространялась посредством сервиса Яндекс.Директ контекстной рекламы следующего содержания: «Росток Авто - новые авто в кредит от 0% rostok-auto.ru  Росток Авто - новые авто в кредит от 0% без 1-го взноса. Акция в этом месяце: КАСКО+резина в подарок. Отправь заявку! Финансовые услуги оказывает ЗАО «Райфайзенбанк…».
При это сам банк, упомянутый в рекламе, сообщил УФАС, что программ автокредитования на заявленных в рекламе условиях (0%!) в Райфайзенбанке нет вообще, договоры о сотрудничестве с автоцентром «Росток Авто» отсутствуют, банк также не является партнером данного автоцентра.
Ссылка в рекламе адресовала на сайт rostok-auto.ru. Данный сайт позиционируется как сайт «Дилерского центра Росток Авто», расположенного по адресу: Волгоград, проезд Дорожников, 4. Cведения о юридическом лице на сайте не указаны. Пользователям сайта предлагается оформить онлайн заявку на автомобиль, указав свои контактные данные. На сайте указаны логотипы 15 банков-партнеров автоцентра.
У всех упомянутых банков кроме одного («Банк Оранжевый») отсутствуют какие-либо партнёрские отношения с волгоградским автомобильным центром «Росток Авто».
В связи с этим в Волгоградском УФАС усмотрели признаки нарушения целого ряда норм Закона о рекламе, связанных с запретом на распространение недостоверных сведений, а также нарушение специальных требований к рекламе финансовых услуг.
Как выяснилось, деятельность в данном автосалоне осуществляет ООО «Сапфир» (Москва, ИНН 9721086480), а рекламу в Яндекс.Директ заказало ООО «Хорошая реклама» (Москва).
На первое заседание по делу данные компании не явились, документов не представили. Рассмотрение дела отложено на 15 октября.
Напомним, ранее Волгоградским УФАС были рассмотрены дела о нарушении рекламного законодательства по фактам распространения интернет рекламы следующих волгоградских автосалонов: автоцентра «Волга» (Волгоград, ул. Авторемонтная, 17), автоцентра «Волга-град» (Волгоград, ул. Неждановой, 6А), автоцентра «Лазурит авто» (Волгоград, ш. Авиаторов, 8 д) и автоцентра «Восход авто» (Волгоград, пр. Университетский, 102). 
 

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