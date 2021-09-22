Политика

Губернатор Волгоградской области отказался от мандата депутата Госдумы

Политика 22.09.2021 17:45
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22.09.2021 17:45


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, возглавлявший региональный список «Единой России» на выборах в Госдуму, отправил в ЦИК России заявление об отказе от депутатского мандата. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в региональном отделении «ЕР». Кому перейдет освободившееся депутатское кресло, пока неизвестно.
Напомним, в конце августа на встрече кандидатов-единороссов с активистами партии Бочаров заявил, что не планирует уходить в Государственную Думу восьмого созыва несмотря на то, что возглавляет партийный список. Вопрос о возможном переходе главе региона задал секретарь Волгоградского реготделения «Единой России» Сергей Горняков. «До 2024 года даже думать об уходе не будем», – сказал тогда губернатор.
Другие кандидаты-списочники от «Единой России» не направляли заявления в ЦИК об отказе от мандата. Впрочем, как стало известно информагентству, в Волгоградскую городскую думу также не поступало заявление от главы города Виталия Лихачева о сложении полномочий. Вероятнее всего, интрига разрешится только в ближайшую пятницу, когда ожидается очередное заседание гордумы.

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