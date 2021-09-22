Губернатор Волгоградской области отказался от мандата депутата Госдумы





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, возглавлявший региональный список «Единой России» на выборах в Госдуму, отправил в ЦИК России заявление об отказе от депутатского мандата. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в региональном отделении «ЕР». Кому перейдет освободившееся депутатское кресло, пока неизвестно.

Напомним, в конце августа на встрече кандидатов-единороссов с активистами партии Бочаров заявил, что не планирует уходить в Государственную Думу восьмого созыва несмотря на то, что возглавляет партийный список. Вопрос о возможном переходе главе региона задал секретарь Волгоградского реготделения «Единой России» Сергей Горняков. «До 2024 года даже думать об уходе не будем», – сказал тогда губернатор.