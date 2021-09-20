Выборы

Облизбирком озвучил результаты голосования по округам Волгоградской области

Выборы 20.09.2021 10:24
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20.09.2021 10:24


Избирательная комиссия Волгоградской области обработала 100% протоколов УИК (без учета зарубежных участков) по четырем одномандатным округам №№81-84. На всех округах больше половины голосов избирателей набрали кандидаты от партии «Единая Россия», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные ИКВО данные.
На округе №81 действующий депутат Волгоградской облдумы Алексей Волоцков набрал 61,74% голосов. Остальные голоса распределились следующим образом:
- Елена Светличная – 13,70% (КПРФ)
- Алла Лукьянова – 6,63% («Справедливая Россия – За правду!»)
- Алексей Кононенко – 6,13% (ЛДПР)
- Виталий Филареев – 3,51% («Новые люди»)
- Сергей Чухаев – 2,91% (Партия пенсионеров)
- Леонид Пыльцин – 2,09% («Партия роста»)
- Виктория Сополева – 1,53% («Родина»)
В округе №83 первое место по числу подсчитанных голосов предсказуемо занял депутат Государственной Думы Владимир Плотников (55,31%). На втором месте – депутат Волгоградской облдумы, коммунист Валерий Могильный с 19,56% голосов. Алексей Логинов от ЛДПР набрал 6,92%, Алексей Ушаков от «Новых людей» – 5,27%, справедливоросс Шахбаз Давидов – 4,76%, Алексей Исаев (Партия пенсионеров) – 4,32%, скандально известный кандидат-фигурант уголовного дела Алексей Зверев от «Партии роста» – всего 2,07%.
Депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко на своем округе №84 набрал 51,55% голосов избирателей. Остальные кандидаты закончили предвыборную гонку со следующим результатом:
Денис Усков (КПРФ) – 17,89% 
Александр Анохин (ЛДПР) – 9,76% 
Алексей Васютенко («Справедливая Россия – За правду!») – 7,12%
Дмитрий Запорожский («Новые люди») – 3,79%
Антон Калюжный (Партия пенсионеров) – 3,61% 
Андрей Южмин («Родина») – 1,73%
Антон Гетманенко («Яблоко») – 1,12% 
Леонид Семергей («Партия роста») – 0,99%
На округе №82 большинство голосов набрал депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов (56,14%). На втором месте – коммунист Андрей Анненко (14,43%), на третьем – справедливоросс Дмитрий Калашников (12,37%). Далее голоса распределились следующим образом:
Александр Кузьмин (ЛДПР) – 6,42%
Станислав Плужников (Партия пенсионеров) – 2,33%
Сергей Лобов («Новые люди») – 2,31% 
Наталья Громова (РЭП «Зеленые») – 2,22%
Александр Ключников («Родина») – 1,16% 
Георгий Козицкий («Партия роста») – 0,64%
По данным ЦИК РФ, к настоящему моменту обработано более 85% протоколов УИК. По предварительным итогам голосования за партию на федеральном уровне «Единая Россия» набирает 49,75% голосов, на втором месте – КПРФ с 19,62%, на третьем – ЛДПР (7,52%). Далее в рейтинге находятся «Справедливая Россия - За правду!» (7,34%) и «Новые люди» (5,31%), остальные не преодолевают пятипроцентный барьер.

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