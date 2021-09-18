Проголосовавших по прописке членов УИК в Волгограде заподозрили во вбросе





Члены УИК №838 в Советском районе Волгограда, которых наблюдатель от «Справедливой России – За правду!» обвинил во вбросе бюллетеней, голосовали по месту прописки. На видеозапись смартфона, оставленного наблюдателем без присмотра на полтора часа, попал момент, когда члены комиссии опускали в КОИБ собственные бюллетени, сообщили в избиркоме Волгоградской области.

Сделавший неверные выводы член УИК с правом совещательного голоса от СРЗП распространил в СМИ очередной фейк о якобы произошедшем вбросе. По итогам проверки территориальной избирательной комиссии по Советскому району громкие обвинения не нашли подтверждения. «В первый день голосования 17 сентября члены УИК № 838 воспользовались своим конституционным правом и проголосовали на выборах депутатов в Госдуму, – прокомментировали в облизбиркоме. – Соответственно, на видео запечатлен момент голосования председателя и заместителя председателя УИК, места жительства которых находятся в границах данного избирательного участка».

Факт голосования попавших на видео членов УИК письменно подтвердили другие работники участковой комиссии и наблюдатели от двух политических партий, которые находились в это время в помещении. В ИКВО также напомнили, что на выборах депутатов Госдумы избиратели получают по два бюллетеня – для голосования по федеральному и одномандатному избирательному округу.