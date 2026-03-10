Застрявших на Ближнем Востоке туристов массово вывозят в Россию





Туристов, не сумевших вернуться из отпуска из-за событий на Ближнем Востоке, продолжают вывозить в Россию. В Минтрансе заявляют, что в ближайшее время в страну вернутся еще более 7,5 тысяч человек.

- Из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию российские и иностранные авиакомпании выполнят 31 рейс. Еще по одному – из Катара и Омана, - сообщают в Минтрансе. – График по перевозке пассажиров коммерческими рейсами сформирован до 10 марта включительно, с учетом перебронирования купленных ранее авиабилетов. У некоторых авиакомпаний билеты на рейсы из ОАЭ появятся в свободной продаже.

Для пассажиров, летевших на отдых с пересадками, «Аэрофлот» ввел дополнительные парные рейсы. Для туристов, отправляющихся на отдых или уже возвращающихся из затянувшегося отпуска, увеличили количество мест – почти десять тысяч на рейсах до Таиланда и обратно, 5,4 – на Мальдивском направлении и еще 4 тысячи кресел – на рейсах в Шри-Ланку и обратно.

Напомним, что из-за событий на Ближнем Востоке заложниками ситуации оказались десятки волгоградцев. Возвращения домой горожане ждали несколько дней. Лишь накануне праздников туристов привезли в аэропорт и вечерним рейсом отравили из Дубая в Москву.

Фото Павла Мирошкина