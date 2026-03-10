Под Волгоградом сотрудники ДПС помогли водителю автомобиля службы доставки выбраться из сложной дорожной ситуации. Как рассказали в администрации Фролово, ГАЗель по дороге из Даниловки оказалась в снежном кювете. Из-за погодных условий мужчина не смог самостоятельно вытащить машину и обратился за помощью в полицию.
Уже спустя несколько минут на месте происшествия появился временно исполняющий обязанности начальника отдела ГАИ Иван Куценко. Благодаря оперативным действиям были вызваны специалисты дорожной службы, которые оперативно освободили машину из ловушки с помощью специальной техники.
Сотрудники ДПС Владимир Кобзев и Игорь Бубнов организовали безопасный проезд транспорта по трассе и приютили замерзшего водителя в своем автомобиле, предложив горячий чай.
Фото администрации Фролово