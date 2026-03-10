Федеральные новости

Минздрав предложил раскрасить униформы медиков

Минздрав России представил шесть цветов формы для медработников, которые будут отличать сотрудников в зависимости от их должности. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на документ министерства. Руководству персонала...