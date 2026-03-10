Суд в Волгограде решит судьбу экс-депутата Станислава Короткова

Завтра, 11 марта, в Центральном районном суде Волгограда состоится заседание по иску прокурора Волгоградской области об оспаривании действий регпарламента, утвердившего добровольную отставку теперь уже бывшего депутата Станислава Короткова.

Как сообщало ИА «Высота 102», в надзорном ведомстве считают, что парламентарий нарушил антикоррупционное законодательство, поэтому не должен иметь привилегии в виде льгот и преференций, которые дает ему уход с поста депутата по собственному желанию. В прокуратуре ранее высказались, что так как депутат совмещал работу в регпарламенте с бизнесом, то его отставка не может быть добровольной.

Ранее сообщалось, что 12 февраля Волгоградская областная дума на своем заседании удовлетворила заявление Станислава Короткова об уходе с поста депутата по собственному желанию. По данным информагентства, перед этим в адрес областной думы поступило представление с требованием лишить депутата полномочий в связи с нарушением им антикоррупционного законодательства. Однако в регпарламенте его не исполнили.

Напомним, несколько лет назад еще один депутат Волгоградской облдумы был уличен в нарушении антикоррупционного законодательства. У председателя комитета по бюджетной и налоговой политике Ильи Кошкарева обнаружились акции иностранного банка на сумму в 10,5 миллиона рублей. Прокуратура потребовала досрочного лишения полномочий депутата. Однако в областной думе ограничились предупреждением в его адрес. После чего прокуратура также обратилась в суд с административным иском к областной думе. Только после этого в регпарламенте все-таки приняли решение расстаться с депутатом.