Суд в Волгограде решит судьбу экс-депутата Станислава Короткова

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Убийство в элитном ЖК в Ростове: подозреваемый найден мертвым под Краснодаром
Жителя Ростова-на-Дону нашли мертвым после жесткого убийства его супруги в элитном жилом комплексе 8 марта. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на Следственный комитет России, тело мужчины, подозреваемого в совершении...
 Минздрав предложил раскрасить униформы медиков
Минздрав России представил шесть цветов формы для медработников, которые будут отличать сотрудников в зависимости от их должности. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на документ министерства.  Руководству персонала...
Завтра, 11 марта, в Центральном районном суде Волгограда состоится заседание по иску прокурора Волгоградской области об оспаривании действий регпарламента, утвердившего добровольную отставку теперь уже бывшего депутата Станислава Короткова. 

Как сообщало ИА «Высота 102», в надзорном ведомстве считают, что парламентарий нарушил антикоррупционное законодательство, поэтому не должен иметь привилегии в виде льгот и преференций, которые дает ему уход с поста депутата по собственному желанию. В прокуратуре ранее высказались, что так как депутат совмещал работу в регпарламенте с бизнесом, то его отставка не может быть добровольной. 

Ранее сообщалось, что 12 февраля Волгоградская областная дума на своем заседании удовлетворила заявление Станислава Короткова об уходе с поста депутата по собственному желанию. По данным информагентства, перед этим в адрес областной думы поступило представление с требованием лишить депутата полномочий в связи с нарушением им антикоррупционного законодательства. Однако в регпарламенте его не исполнили. 

Напомним, несколько лет назад  еще один депутат Волгоградской облдумы был уличен в нарушении антикоррупционного законодательства. У председателя комитета по бюджетной и налоговой политике Ильи Кошкарева обнаружились акции иностранного банка на сумму в 10,5 миллиона рублей. Прокуратура потребовала досрочного лишения полномочий депутата. Однако в областной думе ограничились предупреждением в его адрес. После чего прокуратура также обратилась в суд с административным иском к областной думе. Только после этого в регпарламенте все-таки приняли решение расстаться с депутатом. 


