Волгоградскую область ждут сумасшедшие температурные качели





На короткой рабочей неделе в Волгоградской области случится очередное противостояние двух сезонов. Наряду с заметным потеплением днем жителей северных районов региона ждут серьезные ночные морозы.

- Особенно ярко скачки температур будут ощутимы в ближайшие дни, - предупреждают специалисты ЦГМС. – Если ночью в северных районах ожидается понижение до 14-19 градусов мороза, то днем температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла. Впрочем, на севере Волгоградской области ожидать такого потепления пока не стоит. Сегодня столбики термометров могут опуститься до -3.

С завтрашнего дня безумные температурные качели, раскачивающие регион из «минуса» в «плюс», станут более предсказуемыми. Ночью синоптики прогнозируют небольшой минус, а днем – потепление до +11, а местами и до +16.

- К четвергу воздух в Волгограде согреется до +12 градусов. В Волгоградской области температура может подняться и до +16. Осадков при этом не ожидается, - говорят метеорологи.

Фото Павла Мирошкина