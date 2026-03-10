Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Минздрав предложил раскрасить униформы медиков
Минздрав России представил шесть цветов формы для медработников, которые будут отличать сотрудников в зависимости от их должности. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на документ министерства.  Руководству персонала...
 Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысяч
Средняя зарплата в России в декабре выросла более чем на 40 тысяч рублей. Такие данные были предоставлены  Единой межведомственной информационно-статистической системой 8 марта.  Так, по данным системы, в среднем...
Волгоградскую область ждут сумасшедшие температурные качели

Общество 10.03.2026 06:21
10.03.2026 06:21


На короткой рабочей неделе в Волгоградской области случится очередное противостояние двух сезонов. Наряду с заметным потеплением днем жителей северных районов региона ждут серьезные ночные морозы.

- Особенно ярко скачки температур будут ощутимы в ближайшие дни, - предупреждают специалисты ЦГМС. – Если ночью в северных районах ожидается понижение до 14-19 градусов мороза, то днем температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла. Впрочем, на севере Волгоградской области ожидать такого потепления пока не стоит. Сегодня столбики термометров могут опуститься до -3.

С завтрашнего дня безумные температурные качели, раскачивающие регион из «минуса» в «плюс», станут более предсказуемыми. Ночью синоптики прогнозируют небольшой минус, а днем – потепление до +11, а местами и до +16.

- К четвергу воздух в Волгограде согреется до +12 градусов. В Волгоградской области температура может подняться и до +16. Осадков при этом не ожидается, - говорят метеорологи.

Фото Павла Мирошкина 

